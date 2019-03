Salaris Matthijs van Nieuwkerk wekt Haagse woede, Slob is 'er klaar mee'

Minister Slob voor Media en de Tweede Kamer willen dat er snel een definitief einde komt aan discussie over te hoge salarissen bij de publieke omroep. "Laat ik klip en klaar zijn, ik ben er klaar mee", zei een geƫrgerde minister tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Aanleiding is het bericht in De Telegraaf dat de presentator van De Wereld Draait Door (DWDD), Matthijs van Nieuwkerk, via een aparte constructie enkele tonnen extra verdient bovenop zijn reguliere salaris.

BNNVARA-presentator Van Nieuwkerk werkt bij de publieke omroep en volgens de regels mag hij daar op jaarbasis maximaal 194.000 euro verdienen, ongeveer het salaris van de minister-president.

Irritatie

Het kabinet heeft dit plafond in 2017 ingesteld om te stimuleren dat belastinggeld vooral naar het maken van programma's gaat, en niet naar de salarissen van een klein aantal presentatoren en omroepbestuurders.

In Den Haag groeit nu de irritatie over speciale beloningsconstructies om het wettelijke plafond te ontwijken. Van Nieuwkerk krijgt, aldus de krant, enkele tonnen boven op de zogenoemde 'balkenendenorm', omdat hij betalingen voor de presentatie van een ander programma, DWDD University, laat verlopen via het productiebedrijf dat dat programma maakt in opdracht van BNNVARA.

Maatschappelijk verantwoord

Minister Slob heeft bij BNNVARA navraag gedaan, omdat ook hij zijn wenkbrauwen fronste bij het lezen van het bericht. BNNVARA ontkent dat Van Nieuwkerk meer verdient dan is toegestaan, maar dat stelde partijen als de VVD, SP en PVV niet gerust.

PVV-Kamerlid Bosma vraagt Slob om zo snel mogelijk een einde te maken aan de financiƫle constructies die zijn bedoeld om de regels te ontwijken. "Iedereen heeft er genoeg van dat Van Nieuwkerk zo'n 2 tot 3 keer meer verdient dan de premier", zei SP-Kamerlid Van Raak.

Slob laat de NPO, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de publieke omroepen, extra onderzoek doen naar de salarisconstructies.

Binnenkort komt hij met een nieuw plan voor de toekomst van de publieke omroep. Daarin zal hij ook ingaan op de aanpak van de topsalarissen. "Want laat ik duidelijk zijn, ik vind dit niet goed. Het is publiek geld bij de publieke omroep en daar moeten we maatschappelijk verantwoord mee omgaan", aldus Slob.