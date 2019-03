Misbruikverdachte Charly T komt vrij in Spanje

De van aanranding verdachte Nederlandse scholier Charly T. wordt vanmiddag door het hof in Alicante in vrijheid gesteld. Daarmee stemt het hof in met eis van de advocaten van T. die tijdens het strafproces afgelopen week vroegen om zijn voorlopige invrijheidsstelling.

T. zit sinds augustus vorig jaar vast in een gesloten jeugdinrichting in Spanje na een beschuldiging van seksueel misbruik door twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar. Tegen de Nederlandse 17-jarige jongen is door justitie vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling geëist.

De vrijlating van T. betekent nog niet dat hij is vrijgesproken, benadrukt de Spaanse advocaat van T. "Maar eindelijk wordt er naar ons geluisterd. Het lijkt me dat het de goede kant op gaat, nu de rechter besluit hem uit die jeugdinrichting te laten gaan."

Blunders

Advocaten hebben tijdens de zaak tegen T. steeds gewezen op fouten tijdens het onderzoek naar de mogelijke aanranding door de Nederlandse jongen. Zo zou er ondeugdelijk sporenonderzoek door de politie zijn gedaan. Ook zouden de grondrechten van T. zijn geschonden door juridische blunders in de eerste uren na zijn aanhouding.

Volgens de Nederlandse advocaat van Charly T. is volgende week maandag de uitspraak. Hij zegt dat er geen voorwaarden zijn gesteld aan de voorlopige vrijlating. Dat betekent dat T. naar Nederland kan komen.