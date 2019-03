Krijgt May's deal nu wel steun? Lagerhuis wacht op oordeel topjurist

Correspondent Tim de Wit durft nog geen voorspellingen te doen over de stemming van vanavond. Hij wijst erop dat eerdere tegenstemmers veel eisen hadden neergelegd, waar ook nu niet aan wordt voldaan. "Als zij kijken naar wat ze wilden en wat ze kregen, dan kunnen ze in feite niet voor stemmen."

Maar als May vanavond de stemming verliest, komt uitstel in beeld en dat brengt ook grote risico's met zich mee voor de brexiteers. De Wit: "Als May verliest, kun je allerlei ontwikkelingen krijgen. Misschien komt er dan een nieuw referendum, misschien nieuwe verkiezingen, het kan allemaal heel chaotisch verlopen. De brexit-conservatieven zullen daar goed over nadenken. De brexit-vleugel zal zich goed realiseren dat dit een van de laatste kansen is om brexit over de streep te krijgen, ook al is het niet helemaal de brexit die ze voor ogen hadden."

"Interessant is het politieke spel hierachter", vervolgt De Wit. Hij gebruikt het casino als metafoor om de afweging die brexiteers nu hebben te schetsen. "Durven ze te riskeren wat er nu op tafel ligt en dan misschien het hele brexit-spel te verliezen? Of moeten ze grijpen wat ze nu pakken kunnen. Het is net als in een casino, dat je denkt: zal ik nu mijn winst pakken of toch nog wat meer inzetten en kijken of ik er meer uit kan halen - met het risico dat je helemaal niks overhoudt."

De stemming over May's akkoord met de EU en de aanvullende afspraken is vanavond in het Lagerhuis. Het debat in het parlement begint rond 14.00 uur. Daarvoor zal May nog samenkomen met haar kabinet.