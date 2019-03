Nederland sluit luchtruim voor Boeing 737 MAX na crash Ethiopië

Nederland sluit het luchtruim voor de Boeing 737 MAX 8, het type toestel dat afgelopen zondag neerstortte in Ethiopië. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Bij de ramp kwamen zondag alle 157 inzittenden om het leven.

Eerder besloot reisorganisatie TUI de toestellen van dit type voorlopig aan de grond te houden. TUI heeft vijftien toestellen van dit type in gebruik, waarvan drie in Nederland.

Steeds meer landen en maatschappijen houden Boeing 737 MAX-toestellen aan de grond na de crash in Ethiopië. In het Verenigd Koninkrijk, Maleisië, Australië en Singapore mogen de toestellen helemaal niet meer landen of opstijgen. Het VK nam als eerste in Europa het besluit het toestel te verbieden. Ook Duitsland, Ierland, Frankrijk en Oostenrijk hebben het luchtruim voor de 737 MAX gesloten.

Boeing laat in een verklaring weten "volledig vertrouwen" te hebben in de veiligheid van de 737 MAX. "Gekeken naar de informatie die op dit moment beschikbaar is, hebben geen enkele basis voor nieuwe instructies aan luchtvaartmaatschappijen."

22 miljard dollar

Kort na het ongeluk, het tweede met een 737 MAX 8 in enkele maanden, kondigden China en Indonesië al aan alle vluchten met het toestel op te schorten. Vietnam heeft gezegd geen vergunningen meer uit te geven voor nieuwe Boeing 737-MAX-toestellen totdat er meer bekend is over de crash.

Ook Ethiopian Airlines, Jet Airways (India), Cayman Airways (Kaaimaneilenden), Gol Airlines (Brazilië), Aeromexico, Norwegian Air en Eastar Jet (Zuid-Korea) houden de 737 MAX aan de grond.

De ongelukken en het op zo'n grote schaal aan de grond houden van het toestel heeft flinke gevolgen voor de aandelenkoers van fabrikant Boeing. Het aandeel verliest meer dan 6 procent, na gisteren ook al 5 procent verspeeld te hebben. 22 miljard dollar aan beurswaarde is in rook opgegaan.

Ruim 500 vluchten via Schiphol

Corendon Dutch Airlines heeft het type Boeing nog niet in gebruik. Het eerste toestel wordt in juni verwacht, zegt een woordvoerder. De Turkse zustermaatschappij van Corendons heeft nu al een 737 MAX in gebruik, maar dat toestel staat voorlopig niet ingepland op de vakantievluchten van de Nederlandse maatschappij.

Op Schiphol landen jaarlijks 737 MAX 8 toestellen van meerdere maatschappijen. In 2018 deden vliegtuigen van dat type de luchthaven 508 keer aan.

Nieuwe software

In Nederland gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport over de vraag of de toestellen aan de grond gehouden moeten worden. Die inspectie volgt het advies van het Europese agentschap EASA. Die organisatie zegt het onderzoek naar de ongelukken in Ethiopië op de voet te volgen en in contact te staan met Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Het bedrijf heeft in een verklaring gezegd samen te werken met de FAA om verbeteringen aan de software te ontwikkelen. Die nieuwe software moet de komende weken voor de hele 737 MAX-vloot beschikbaar komen.