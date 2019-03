Kamer van Koophandel neemt maatregelen tegen zzp-spam

De Kamer van Koophandel stopt met het op grote schaal verkopen van kant-en-klare bestanden met adressen. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bekendgemaakt. "De verkoop daarvan voldoet niet aan de privacywet", zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vooral zzp'ers hadden last van de verkoop van adressen, omdat ze hun zakelijke postadres en telefoonnummer vaak ook privé gebruiken. Zzp'ers klaagden dan ook veelvuldig over ongevraagde belletjes en reclame in de brievenbus.

De maatregel geldt echter voor alle bedrijven, ook grotere. "We willen het ingewikkelder maken om KvK-gegevens te gebruiken", zegt KvK-woordvoerder Hester Schoppert.

Meest laagdrempelige product

Het blijft wel mogelijk om adressen te kopen. "Maar we stoppen met het meest laagdrempelige informatieproduct, dat veel werd gebruikt voor direct marketing", zegt Schoppert.

In sommige gevallen is het gebruiken van KvK-data nuttig, bijvoorbeeld voor banken en overheden, tekent zij aan. "En we mogen op grond van de wet geen bedrijven weigeren."

De Kamer van Koophandel gaat zijn andere 'informatieproducten' ook tegen het licht houden. "Maar uiteindelijk is de wetgever aan zet, want van de wet moeten we altijd inzage geven", zegt woordvoerder Schoppert. Volgens de Kamer van Koophandel zou de wet moeten worden gewijzigd, zodat informatie uit de KvK niet voor marketing mag worden gebruikt.

De bulkverkoop van adressenbestanden stopt per 1 juli. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het afschermen van woonadressen van ondernemers, maar het probleem bij veel zzp'ers is dat hun vestigingsadres ook hun woonadres is.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens tikte de Kamer van Koophandel vorig jaar al op de vingers, na vragen van de NOS. Destijds reageerde de Kamer van Koophandel nog verbaasd op de privacykritiek. "We zijn het er niet helemaal mee eens, maar we vinden wel dat er wat moet veranderen", laat de KvK-woordvoerster nu weten.