Steenhuizen en Baijens vervangen Trip bij NOS-verkiezingsuitzendingen

NOS Nederland Kiest: Slotdebat

Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen zendt de NOS zoals gebruikelijk het slotdebat uit, rechtstreeks op NPO 1. In het Huis der Provincie in Arnhem doen alle dertien landelijke partijleiders mee aan één-op-één-debatten. Loting bepaalt wie tegen wie uitkomt; de stellingen waarover wordt gedebatteerd zijn ingebracht door de partijen zelf. De leiding van het debat is in handen van Annechien Steenhuizen.

Dinsdag 19 maart, 20.33-22.00 uur, NPO 1

NOS Nederland Kiest: Uitslagenavond

Woensdag 20 maart zendt de NOS rechtstreeks vanuit het Huis der Provincie in Arnhem de uitslagenavond uit. Winfried Baijens presenteert, Dionne Stax brengt de uitslagen.

In de uitzending wordt geschakeld naar bijeenkomsten van de politieke partijen en naar andere provinciehuizen en ook komen kiezers aan het woord. Tussen 21.00 uur en 22.00 uur komen de uitslagen binnen van vier exitpolls van onderzoeksbureau Ipsos: één landelijke en drie provinciale, te weten die van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op basis van dit representatieve onderzoek weten we dan in grote lijnen hoe Nederland heeft gestemd. De definitieve uitslag wordt later bekend.

De ontwikkelingen worden geduid door Ron Fresen, Marleen de Rooy en Arjan Noorlander van de NOS-redactie in Den Haag. Verder is politiek geograaf Josse de Voogd te gast om inzicht te geven in het stemgedrag van Nederland en de regionale verschillen daarin. We doen verslag vanuit alle twaalf provincies. Dat doen we in samenwerking met de regionale omroepen.

Woensdag 20 maart, 20.33 - ± 01.00 uur, NPO 1