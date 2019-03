Rob Trip voorlopig niet op radio en tv

Presentator Rob Trip is tijdelijk niet te zien en te horen in de televisie- en radioprogramma's van de NOS. Bij Trip is onlangs prostaatkanker geconstateerd en hij wordt hier de komende periode voor behandeld. Hij komt terug, maar weet nog niet wanneer.

Zeker is dat Rob Trip de presentatie van de live-uitzendingen van het NOS Slotdebat (19 maart) en de NOS Uitslagenavond (20 maart) in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen aan zich voorbij moet laten gaan. De NOS maakt in een later stadium bekend wie de presentatie van deze programma's van hem overneemt.

Rob Trip is presentator van het NOS Journaal, NOS Met het Oog op Morgen en het Gesprek met de minister-president.