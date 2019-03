Campagne tegen nepnieuws: 'Blijf kritisch en nieuwsgierig'

Blijf kritisch en nieuwsgierig. Onder dat motto start de overheid vandaag een campagne om mensen te waarschuwen tegen nepnieuws.

Spotjes online en de site Blijfkritisch.nl moeten mensen helpen om nepnieuws in deze verkiezingstijd beter te herkennen. Door nieuwe technologie is het steeds moeilijker om te zien of een filmpje of een foto echt is of niet. En de dreiging van desinformatie door bepaalde landen is volgens het kabinet "reëel".

"Verkiezingen zijn natuurlijk het hart van de democratie. Het is belangrijk dat die eerlijk en vrij verlopen. Vrije meningsuiting is ook cruciaal", stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. "Nepnieuws en desinformatie kunnen soms ontwrichtend werken. Check nieuws daarom en kijk waar het vandaan komt, wie heeft er belang bij?"

Alert

Eerder zei het kabinet al werk te willen maken van de bewustwording van nepnieuws nadat de Tweede Kamer om actie had gevraagd. Volgens kabinet hebben nepnieuwscampagnes in ons land nog geen grote impact gehad, maar bij onder meer de Amerikaanse en Franse verkiezingen en rond de brexit is desinformatie verspreid. Die kwam volgens kabinet onder meer uit Russische hoek.

Minister Ollongren stuurde in 2017 een waarschuwende brief naar de Tweede Kamer over Russisch nepnieuws, digitale aanvallen en Russische inlichtingenofficieren die de Nederlandse besluitvorming willen beïnvloeden. Het risico op eenzijdige info is in ons land nog klein maar kabinet vindt toch dat mensen alert moeten zijn.

De campagne is onderdeel van een "brede aanpak die mediawijsheid wil bevorderen" en loopt tot na de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei. De Provinciale Statenverkiezingen zijn woensdag over een week, op 20 maart.