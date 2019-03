'Aantal gemeenten met verbod op ballonnen verdrievoudigd'

Het aantal gemeenten met een verbod op het oplaten van ballonnen is in een jaar tijd ruim verdrievoudigd. Dat staat in een onderzoek van Stichting De Noordzee, die zich inzet voor een verbod, omdat het plastic van ballonnen schadelijk is voor natuur en milieu. Op een interactieve kaart, gemaakt door de stichting, is te zien wat voor ballonnenbeleid Nederlandse gemeenten voeren.

Vorig jaar was er nog maar in 5 procent van de gemeenten een verbod, nu is dat 17 procent. Nog eens 20 procent van de gemeenten ontmoedigt het oplaten van ballonnen, blijkt uit de cijfers van de stichting. "Wij hopen dat elke gemeente het oplaten van ballonnen volgend jaar gaat verbieden. Laten we samen zorgen dat er geen ballonnen meer in zee terechtkomen", zegt een woordvoerder.

Ballonnen zijn gevaarlijk voor zeezoogdieren, vogels en vissen. Die zien ze aan voor voedsel en raken verstrikt in ballonlinten. Australische onderzoekers stelden onlangs dat ballonnen waarschijnlijk een belangrijke oorzaak zijn van opvallend hoge sterftecijfers onder zeevogels. Bij strandinspecties worden gemiddeld twaalf ballonresten per 100 meter strand gevonden.

Koningsdag

Vooral kustgemeenten en de Waddeneilanden hebben een verbod ingevoerd. In Friesland en Noord-Holland deden vier op de tien gemeenten ballonnen in de ban. In Limburg gaf slechts één van de 31 gemeenten gehoor aan de oproep tot een verbod.

In de aanloop naar Koningsdag organiseert Stichting De Noordzee een campagne om meer gemeenten aan boord te krijgen voor een verbod. Oranjeverenigingen zouden aansturen op alternatieven als vliegeren, bellenblazen of het maken van ballondieren verkiezen boven het loslaten van ballonnen.

"Kinderen vinden het oplaten van ballonnen ineens veel minder feestelijk als ze horen dat de dieren de ballonnen aan zien voor voedsel, in de linten verstrikken en dat plastic bijdraagt aan de plasticsoep", zegt een woordvoerder.