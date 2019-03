Slecht weer speelt verkeer parten, tientallen vluchten geannuleerd

Het slechte weer speelt het verkeer opnieuw parten, met name in het zuiden van het land. Sneeuw, regen en harde wind leiden tot veel vertraging.

Op de A2 bij Maastricht is het extreem druk vanwege sneeuwval. Op het hoogtepunt stond daar vanochtend een file van 15 kilometer. Een rijstrook was afgesloten.

De ochtendspits was bijna overal drukker dan normaal. Op de A27 stonden in Noord-Brabant lange files richting het noorden.

Vluchten geannuleerd

Op Schiphol heeft de KLM 62 vluchten geannuleerd vanwege de weersomstandigheden. Het waait net als gisteren hard en de windsnelheid neemt in de loop van de dag nog toe.

Reizigers moeten rekening houden met vertraging van zowel aankomende als vertrekkende vluchten. Schiphol verwacht dat de vertraging nog wel een aantal uren zal voortduren.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven vanwege zware windstoten in de ochtend.

De storm die gisteren over delen van het land raasde heeft vooral in het zuiden veel schade veroorzaakt. Het Nederlands Verbond van Verzekeraars heeft het over enkele miljoenen euro's.