Boeing met 157 inzittenden neergestort in Ethiopië

Een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines is op weg naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi neergestort. De Boeing 737 had 149 passagiers en acht bemanningsleden aan boord. Een onbekend aantal van hen is bij de ramp omgekomen, zegt het bureau van de Keniaanse premier Abiy Ahmed.

Het toestel is kort na het opstijgen neergestort, zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Addis Abeba. Een reddingsoperatie is in gang gezet, laat Ethiopian Airlines weten.

Op Twitter heeft de premier zijn medeleven uitgesproken met de nabestaanden van omgekomen passagiers.