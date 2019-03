Schiphol naar zee verplaatsen? Zo deden ze dat in Japan en Hongkong

Er is opnieuw discussie over een mogelijke verplaatsing van Schiphol naar een nieuw kunstmatig eiland in de Noordzee. Mocht Nederland ooit een nieuwe luchthaven op zee bouwen, dan zijn we zeker niet de eersten die dat doen, dat waren de Japanse stad Osaka en Hongkong. Al in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw legden ze daar luchthavens op kunstmatige eilanden in zee aan.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet onlangs onderzoek doen naar een luchthaven in zee en zegt dat het 'enorm leeft in de samenleving' maar dat er meer nadelen dan voordelen zijn. In Japan en Hongkong dachten ze daar dus anders over. De luchthaven in Hongkong werd zelfs gebouwd op een nieuw eiland dat voor een groot deel door Nederlandse bedrijven is aangelegd.

Bekijk hier hoe ze in Osaka en Hongkong een nieuwe luchthaven in zee bouwden en of dat te vergelijken is met een luchthaven in de Noordzee: