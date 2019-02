Minister: vliegveld in zee heeft meer nadelen dan voordelen

Een vliegveld in zee is technisch wel haalbaar, maar het levert nauwelijks voordelen op die de hoge kosten rechtvaardigen. De nadelen zijn groot voor de veiligheid van de kust, de natuur in de duingebieden en de leefbaarheid van bestaande bewoonde gebieden. Ook zijn er economische bezwaren.

Verder blijft er te weinig ruimte over voor windmolenparken in zee en komt daarmee het halen van de CO2-doelstellingen in gevaar. De bouw zelf veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. De kosten worden geschat op 33 tot 46 miljard euro voor alleen al de aanleg van het luchthaveneiland en de tunnelverbinding.

Dat zijn de conclusies uit een 'quickscan' die minister Van Nieuwenhuizen op verzoek van de Tweede Kamer heeft laten uitvoeren. Onderzocht is de mogelijkheid om Schiphol te verplaatsen naar een eiland in de Noordzee.