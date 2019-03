'Privacyfocus' van Zuckerberg gaat over toekomst verdienmodel Facebook

Mediawetenschapper José van Dijck, verbonden aan de Universiteit Utrecht, verwacht dat de ommezwaai het verdienmodel van Facebook niet hoeft te schaden: "Het kan Facebook niet schelen wat je zegt. Het gaat ze om metadata: met wie praat je en wanneer. Adverteerders willen reclames sturen op basis van gedrag."

En de verwachting is dat het bedrijf daar juist meer over te weten komt: "Als Facebook WhatsApp, Instagram Direct en Messenger aan elkaar gaat koppelen hebben ze een nog beter beeld van hoe mensen zich tot elkaar verhouden", zegt Stefan Kulk. Hij doet bij de Universiteit Utrecht onderzoek naar de macht van techplatforms.

Kijken naar China

Tegelijkertijd is het wel de verwachting dat Facebook op zoek gaat naar andere verdienmodellen. Daarbij wordt er sinds de blogpost van Zuckerberg veel gewezen naar het Chinese WeChat, als het voorbeeld van hoe Facebook zijn chat-apps kan gaan inrichten.

De chatdienst is in China heel populair en belangrijk. Het is niet alleen dé manier om met elkaar te praten, maar waar wij tien apps gebruiken voor alles van verzekeringen, tot shoppen en taxiritjes betalen gebeurt dat allemaal via die ene app.

En waar Facebook in de News Feed veel advertenties stopt, zien WeChat-gebruikers er slechts één of twee per dag, schrijft techcolumnist Li Yuan in The New York Times. "De app is niet afhankelijk van advertenties voor de omzet, het heeft een betaaldienst die in China veel wordt gebruikt." En daar lijkt Facebook nu ook mee bezig te zijn. Volgens dezelfde krant kijkt het bedrijf naar het introduceren van een cryptomunt.

Een groentekraam in China: tussen de tomaten en bloemkolen liggen twee QR-codes waarmee betaald kan worden. De rechter is voor betalen via WeChat: