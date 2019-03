Niet zeker wie baby Jairo mishandelde, dus dan maar vrijspraak?

"Ik snap de frustratie", zegt emeritus-hoogleraar strafrecht Peter Tak van de Radboud Universiteit. "De uitspraak roept enige verbazing op. Er zijn wel vaker mensen veroordeeld op nog zwakker bewijs. Als ze het hadden gewild, had het gekund, en dan had de Hoge Raad erover kunnen oordelen."

Het OM gaat nog beslissen of het in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Maar als het ervan komt, verwacht Tak geen grote verrassingen. "De Hoge Raad kijkt of het recht misschien op een verkeerde manier is toegepast. Dat zie ik hier niet direct."

Tak ziet dat er de laatste jaren vaker vrijspraak volgt omdat de rechter niet kan vaststellen wie de schuldige is. Dat gebeurde bijvoorbeeld in eerste instantie in de Nijmeegse scooterzaak, waarbij twee mannen in 2010 op de vlucht voor de politie een man doodreden. Beiden ontkenden de scooter te hebben bestuurd. En in 2007 was er vrijspraak in de drievoudige moord op leden van motorclub Nomads, omdat niet duidelijk was wie er geschoten had.

"Als partijen echt zwijgen, dan is dat een gigantisch probleem", zegt Tak. "Dan worden zaken soms niet opgelost en dat is onverteerbaar. Maar in plaats van dat de rechter zegt: we willen geen onschuldigen veroordelen, kunnen ze ook zeggen: luister, in dit soort zaken biedt het recht geen oplossing."

Het onderstreept volgens Tak nog eens hoe belangrijk het politieonderzoek is. "De politie en het OM moeten nog beter onderzoek doen naar de vraag wie eigenlijk de dader is."