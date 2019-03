Hof spreekt vader dode baby Jairo vrij, man kreeg eerder bijna 4 jaar cel

De ouders van de overleden baby Jairo uit Arnhem zijn in hoger beroep vrijgesproken. De vader werd eerder veroordeeld tot een celstraf van bijna 4 jaar. Volgens het hof is niet duidelijk of de vader, moeder of beiden verantwoordelijk zijn voor de dood van het jongetje, schrijft Omroep Gelderland.

Op 29 januari 2010 overleed de acht maanden oude baby. Na zijn dood constateerden artsen dat het kind was mishandeld. Jairo had bloeduitstortingen, een gebroken bovenbeen, gebroken ribben en ernstig buikletsel. Dat laatste is hem fataal geworden.

Onschuldig veroordeeld

In de eerste rechtszaak achtte de rechter bewezen dat de 29-jarige man degene is geweest die Jairo stelselmatig heeft mishandeld. Voor betrokkenheid van de moeder was geen bewijs en ze werd daarom vrijgesproken. In het hoger beroep werd tegen de vader 44 maanden cel geƫist en tegen de moeder 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De vader heeft altijd ontkend. De moeder heeft gebruik gemaakt van haar zwijgrecht. "Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, kan het hof niet anders dan de beide verdachten vrijspreken", staat in het arrest van het hof.

Het Openbaar Ministerie zegt zich te beraden op het arrest en later te beslissen of in cassatie wordt gegaan bij de Hoge Raad.