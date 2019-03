Geraffineerd en gewetenloos: het verhaal achter het Spaanse horrorverpleeghuis    

162.000 euro

Het stel raakt met haar bevriend en overtuigt haar om naar Cádiz te gaan, waar ze door hen zou worden verzorgd. Babes vertelt de politie dat Markus en Estrella haar vervolgens maandenlang opsloten in het 'verpleeghuis' in Chiclana de la Frontera, vlak bij Cádiz. waar ze haar ook handboeien omdeden.

Als de politie Babes vragen stelt over de verkoop van haar huis op Tenerife, weet de Duitse daar niets van. Ze ontkent stellig dat ze een handtekening heeft gezet en kan dat bewijzen: op het moment van de ondertekening lag ze namelijk in het ziekenhuis. Aan de verkoop van het huis op Tenerife had ze geen cent overgehouden.

Bovendien blijkt het stel Babes veel geld afhandig te hebben gemaakt. In oktober stond er nog een saldo van meer dan 162.000 euro op de rekening van Babes. Twee maanden later was daar nog amper 300 euro van over.

Gecremeerd

De Guardia Civil heeft nu genoeg in handen voor een arrestatiebevel voor het Duits-Cubaanse stel. De politie vraagt Babes voor de zekerheid in het verpleeghuis te blijven. Maar een dag voordat Markus en Estrella zouden worden gearresteerd, neemt het paar Babes mee.

Op 19 december vertrekken ze om 11.00 uur in de ochtend. Vijf uur later is Babes overleden. Ze sterft volgens het stel een natuurlijke dood in de auto, maar er zijn geen getuigen die dat verhaal bevestigen. Het paar zorgt ervoor dat Babes nog diezelfde dag wordt gecremeerd, volgens de politie vermoedelijk om autopsie onmogelijk te maken.

De politie houdt rekening met moord. Die dag doet de hoogbejaarde Babes nog mee aan het kerstontbijt en bespeelt ze zelfs de tamboerijn.