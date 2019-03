Nederlandse vrouw gered uit Spaans 'horrorverpleeghuis'

De Spaanse politie heeft een Nederlandse vrouw en een Duitse man gered uit een 'horrorverpleeghuis'. De twee zaten met zeker vijf andere buitenlandse senioren opgesloten in de buurt van de zuidelijke Spaanse stad Cádiz. Ze waren gedrogeerd, werden mishandeld en kregen uitsluitend eten binnen via sondevoeding, terwijl ze normaal konden eten.

Zes mensen zijn gearresteerd op verdenking van het oplichten van de ouderen. Ze zouden de senioren meer dan 1,8 miljoen euro hebben afgetroggeld.

Agenten kwamen hen op het spoor toen ze een Spaanse vrouw van 101 zochten. Zij bleek overgehaald te zijn om haar huis op Tenerife te verkopen en in het verpleeghuis bij Cádiz te gaan wonen. Eenmaal daar aangekomen kreeg ze handboeien om en werd ze maandenlang opgesloten. Ook werd haar bankrekening geplunderd.

Snelle dood

De vrouw werd door de politie uit het 'horrortehuis' gehaald en naar een ander verzorgingstehuis gebracht. De verdachten hadden dat door. Enkele uren voordat ze werden aangehouden, haalden ze de vrouw uit het nieuwe tehuis. Ze stierf vervolgens in de auto van de verdachten. Die lieten haar direct cremeren.

De politie sluit moord niet uit en zegt dat het allemaal zo snel gebeurde, dat de autoriteiten geen tijd hadden om autopsie uit te voeren.

Vier andere senioren die de afgelopen vier jaar werden 'verzorgd' in het tehuis overleefden het niet. De politie trof de Nederlandse vrouw en de Duitse man in een "vreselijke toestand" aan, aldus de Guardia Civil. Ze zijn naar een ander verpleeghuis gebracht, waar hun toestand aanzienlijk is verbeterd.