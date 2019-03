Te weinig topvrouwen: 'We kijken naar geschiktheid, niet naar geslacht'

Dura Vermeer: 'Wij willen wel, maar het heeft tijd nodig'

"Natuurlijk willen wij ook graag meer vrouwen aan de top", zegt een woordvoerder van bouwbedrijf Dura Vermeer. "Daarom hebben we drie jaar geleden een vrouwennetwerk opgericht, met als doel meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen. We hebben een vrouwelijke directeur financiën, die opereert net onder de raad van bestuur. En bij twee van onze werkmaatschappijen hebben een vrouwelijke directeur. Bovendien hebben we een vrouwelijk lid in onze raad van commissarissen. We willen dus echt wel, maar het heeft echt tijd nodig."

Ahold Delhaize: 'Werk aan de winkel'

"We zijn niet tevreden met de huidige scores en willen de diversiteit in onze Boards vergroten, met als doel uiteindelijk de 50 procent te halen", zegt Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. "Er is werk aan de winkel op het hoogste management-niveau. Om dit proces te bevorderen, zorgen we bijvoorbeeld bij alle vacatures dat de kandidatenlijst bestaat uit 50 procent mannen en 50 procent vrouwen."

'Heel goed, deze naming and shaming'

Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University, houdt zich al erg lang bezig met het thema en is blij dat de minister nu aan naming and shaming doet. "Misschien had de overheid dit al veel eerder moeten doen."