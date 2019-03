Boek met de graafvondsten Noord/Zuidlijn is 'mooiste ter wereld'

Spul, een catalogus met daarin archeologische bijvangst van het graafwerk voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, is verkozen tot mooiste boek ter wereld. Het is door een internationale jury bekroond met de Goldene Letter, een vormgevingsprijs van de Stiftung Buchkunst in Leipzig, die de prijs sinds 1963 organiseert.

Spul is ontworpen door Willem van Zoetendaal en door Harold Stark voorzien van beeld. Het toont een selectie van 13.000 voorwerpen die zijn opgegraven bij de bouw van de metrolijn onder Amsterdam. Wie weleens met de metro gaat, heeft een deel van de voorwerpen wellicht in het echt gezien: ze zijn tentoongesteld naast de roltrap bij de halte onder het Rokin.

In totaal werden 700.000 voorwerpen opgegraven, variƫrend van ouderwetse mobiele telefoons tot speerpunten uit de prehistorie. Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski documenteerde de opgravingen en schreef ook het voorwoord voor het bekroonde boek.

Mengelmoes

De onafhankelijke jury van de Stiftung Buchkunst heeft Spul gekozen uit meer dan 600 inzendingen uit 32 landen. De jury roemt "de fascinerende mengelmoes van voorwerpen en zorgvuldige illustratie van het boek".

De Goldene Letter gaat regelmatig naar Nederlandse vormgeving. In 2017 ging de prijs naar Ornithology, een eigenzinnig vogelaarsboek met foto's van Anne Geene en Arjan de Nooy, dat is ontworpen door Jeremy Jansen. Het jaar daarvoor ging de prijs naar Other Evidence: Blindfold van Titus Knegtel over de val van de Bosnische enclave Srebrenica.