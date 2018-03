Van verloren bril tot stenen pijlpunt: de schatten van de Noord/Zuidlijn

Van verloren portemonnees tot bijlen uit de Steentijd: bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam zijn zeker 700.000 archeologische vondsten gedaan. Een selectie van 10.000 voorwerpen wordt nu tentoongesteld tussen de roltrappen in het metrostation bij het Amsterdamse Rokin. Het gaat om alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals portemonnees en brillen maar bijvoorbeeld ook om speerpunten uit de prehistorie.

Reizigers die bij het Rokin de metro pakken, staan eerst tweeënhalve minuut op de roltrap voordat ze het perron bereiken. In deze tijd kunnen ze, vanaf de officiële opening, de archeologische vondsten in verlichte vitrines bekijken. De voorwerpen zijn in tien thema's ingedeeld en zeggen iets over het verleden van de stad.

Zo zijn er bijvoorbeeld veel 17e-eeuwse stroopkannen en potten gevonden uit de tijd dat Amsterdam een bloeiende suikerindustrie kende. Of verloren boothaken uit de veertiende eeuw bij de Nieuwe Brug, waar het voor schepen altijd lastig manoeuvreren was.

Op de plek van de Noord/Zuidlijn stroomde ooit de rivier de Amstel. Daardoor levert de Noord/Zuidlijn zoveel archeologische vondsten op. "Een rivier wordt door mensen door de eeuwen heen altijd gebruikt om hun afval te dumpen. Afval van vroeger is de schat van de archeoloog van nu", zei stadsarcheoloog Jerzy Gawronski tegen het NOS Radio 1 Journaal.