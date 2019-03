Minister Slob dreigt islamitische school met sluiting

De Inspectie voor het Onderwijs zal de komende tijd aangekondigd en onaangekondigd langsgaan bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. En als de school niet meewerkt aan het onderzoek naar terroristische banden, dan zet de overheid de bekostiging stil en zal de school moeten sluiten.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meldde gisteren dat de leerlingen van de school worden beïnvloed door leraren die contact houden met terroristen. Er zouden dingen gebeuren die "niet goed zijn voor de democratie en de integratie".

Minister Slob zegt dat nog onvoldoende duidelijkheid is om de geldkraan meteen dicht te draaien. Hij wil dat alles uit de kast wordt gehaald om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. En als de school de inspectie nog één keer de toegang weigert, zoals eerder is gebeurd, zal hij niet schromen om alsnog maatregelen te nemen die tot sluiting leiden.

Twijfels

Slob zegt dat er van het begin af aan twijfels over de Amsterdamse school waren. Hij werkt op dit moment aan twee wetten die de komst van meer van dit scholen moet tegengaan. De ene wet moet regelen dat er bij de oprichting van een school goed wordt gekeken naar de achtergrond van de bestuursleden, de andere gaat over burgerschap en moet voorkomen dat leerlingen "van de Nederlandse samenleving worden afgedreven".

De Inspectie voor het Onderwijs zegt recent "ernstige signalen" over de school en het bestuur te hebben ontvangen. Daarom wordt het rapport over eerder onderzoek niet afgerond en wordt er vervolgonderzoek gedaan.