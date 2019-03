'Fietssnelwegen comfortabel maar automobilisten hebben hardnekkige gewoonte'

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) is overtuigd van de potentie van de wegen. "De fiets is een beetje ons geheime wapen tegen de drukte, met name in de stedelijke omgeving. Hoe meer mensen daar gaan wonen, hoe meer we gaan reizen. En als je keuze hebt tussen in de file staan of sneller op je werk zijn met lekker een beetje frisse lucht in de ochtend, is dat aantrekkelijk. Het is goed voor de gezondheid, de luchtkwaliteit, maar ook voor het tegengaan van drukte op de weg en in het ov."

Hardnekkige gewoonte

Nu de elektrische fiets zo populair is, wordt het gemakkelijker om een grotere afstand af te leggen. Tot 15 kilometer is de fiets een serieus alternatief voor de auto, stelt Tour de Force. En ongeveer 70 procent van de woon-werkverplaatsingen is korter dan die afstand.

Hoogleraar verkeersveiligheid Marjan Hagenzieker (TU Delft) noemt de paden heel comfortabel. "Maar voor veel automobilisten is het lastig hun auto te laten staan. Het is een hardnekkige gewoonte van veel mensen. Toen er gewone fietspaden kwamen, lieten ook bescheiden aantallen hun auto staan. Het gaat stapje voor stapje."