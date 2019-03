Veel fietsvriendelijke verkiezingsprogramma's in Zuid-Holland

Van Gelder Groente en Fruit is een groothandel die op dit moment een enorme nieuwe bedrijfshal laat bouwen bij Ridderkerk. Daarbij is ook gedacht aan de fietser. Marketeer Robin Rietdijk: "We hebben doucheruimtes voor mensen die zich even willen opfrissen voordat ze aan het werk gaan. Ik kom zelf ook met de fiets, maar dat is maar een kilometer of drie."

"We zouden het fijn vinden als er ook werknemers zijn die van verder hierheen komen fietsen, bijvoorbeeld uit Rotterdam. Daarom zijn we blij dat er vlakbij langs de A15 ook een fietssnelweg wordt aangelegd. Die noemen we daarom de F15. Werknemers die fietsen zijn gezonder en dat zorgt voor een lager ziekteverzuim. Dat is dan weer gunstig voor ons."