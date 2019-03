Franse kardinaal veroordeeld voor verdoezelen misbruik

De rechter oordeelt echter dat Barbarin toen het misbruik in 2014 en 2015 aan het licht kwam naar de autoriteiten moeten stappen. Dat hij de priester in de zomer van 2015 uit zijn functie zette, was voor de rechter niet voldoende. De advocaten van de kardinaal hebben meteen gezegd dat ze in beroep gaan.

Eerder werden twee andere bisschoppen veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van enkele maanden voor het toedekken van het misbruik van de priester uit Lyon.

Afstandelijk

Barbarin is niet geliefd in Frankrijk, zei theoloog en Vacticaankenner Hendro Munsterman in het NOS Radio 1 Journaal vanochtend. "Hij staat bekend als een wat afstandelijke en wat koele, kerkelijke prins van de kerk. Hij is de hoogste bisschop hier in Frankrijk, die zich verschuilt achter zijn kerkelijke status en een beetje neerbuigend naar de slachtoffers heeft gedaan, zeker in het begin. Dat gebrek aan empathie heeft hem veel krediet gekost."

Enkele misbruikzaken tegen de priester zijn nog niet verjaard. De rechtszaak daarover is nog niet gepland, maar vindt naar verwachting aan het einde van het jaar plaats.

In Australiƫ is recent ook een kardinaal veroordeeld voor misbruik in de kerk. De nu 77-jarige kardinaal George Pell vergreep zich in 1996 in de kathedraal van Melbourne aan twee 13-jarige misdienaars. Hij zit vast tot de lengte van zijn straf bekend wordt.