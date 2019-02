Australische kardinaal Pell in de cel tot uitspraak strafmaat

De voor seksueel misbruik veroordeelde Australische kardinaal George Pell moet in de cel blijven tot de dag dat hij zijn straf hoort. Dat is over twee weken. Pell was tot nu toe op borgtocht vrij.

Voor de rechtbank staat vast dat de nu 77-jarige Pell in 1996 twee 13-jarige misdienaars misbruikte in de kathedraal van Melbourne. Pell was daar aartsbisschop.

Een van de slachtoffers verklaarde dat ze werden betrapt toen ze stiekem van de miswijn dronken. Pell dwong de twee daarop tot seksuele handelingen.

De schuld van de kardinaal was in december al vastgesteld door een jury. Op last van de rechtbank werd daar tot gisteren niets over bekendgemaakt, om het verloop van het proces en een tweede rechtszaak tegen Pell niet te beïnvloeden. Die tweede zaak is inmiddels geseponeerd.

'Harteloos en brutaal'

De kardinaal heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. De advocaat van Pell zat daarmee naar eigen zeggen in een lastige positie. Hij kon vandaag tijdens de rechtszitting over de strafmaat alleen voor een lagere straf pleiten op basis van het vonnis van de jury, niet op basis van de bewering van Pell dat hij onschuldig is.

Advocaat Richter probeerde het misbruik te bagatelliseren. Hij zei dat de seks niet zoveel voorstelde en dat het slachtoffer "niet actief meedeed". Het in het kruis grijpen van een van de jongens duurde bovendien maar een paar seconden.

"Het zal u duidelijk zijn dat ik daar moeite mee heb," reageerde de rechter. Hij noemde het misbruik harteloos en brutaal.

Overdosis heroïne

Kardinaal Pell was een van de machtigste mensen in het Vaticaan. Hij werd in 2014 benoemd tot penningmeester en ging in 2017 met verlof. Het is voor het eerst dat binnen de katholieke kerk zo'n hoge geestelijke schuldig is bevonden aan kindermisbruik.

Een woordvoerder twitterde gisteren dat George Pell niet meer werkzaam is voor het Vaticaan.