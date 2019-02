Penningmeester van het Vaticaan veroordeeld voor kindermisbruik

De Australische kardinaal George Pell, een van de machtigste mensen in het Vaticaan, is veroordeeld voor kindermisbruik. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996 in Melbourne twee minderjarige misdienaren heeft misbruikt. Pell spreekt de vijf aanklachten tegen en zal naar verwachting in beroep gaan tegen zijn straf, die hij morgen hoort.

De inmiddels 77-jarige Pell zou de jongens hebben misbruikt toen hij in 1996 aartsbisschop was van Melbourne. Een van zijn twee slachtoffers heeft verklaard dat Pell hem en een andere misdienaar na een dienst betrapte toen ze stiekem samen van de miswijn dronken. Pell zou de twee 13-jarige jongens daarop een reprimande hebben gegeven en hebben gedwongen tot seksuele handelingen.

Zelf heeft de kardinaal de beschuldigingen altijd tegengesproken. "Het hele idee van seksueel misbruik is weerzinwekkend, vind ik", zei hij. Zijn advocaat zei dat "alleen een gek" het risico zou nemen de jongens te misbruiken in een drukbezochte ruimte als de St. Patricks Cathedral in Melbourne. Ook achtte hij het fysiek onmogelijk dat Pell zich had ontbloot, vanwege zijn zware gewaad.

Adviseur van paus

In 2014 is Pell benoemd tot penningmeester van het Vaticaan, waarmee hij een van de hoogste functionarissen binnen de Rooms-Katholieke Kerk is, en een van de persoonlijke adviseurs van paus Franciscus. Sinds 2017 is hij met verlof.

De jury deed al in december vorig jaar uitspraak, maar op last van de rechtbank is daar niets over bekendgemaakt. Sinds het begin van de zaak is een publicatieverbod van kracht, om het verloop van het proces en een tweede rechtszaak tegen Pell niet te beĆÆnvloeden. Vanochtend werd het publicatieverbod opgeheven.

De uitspraak tegen Pell komt op een pijnlijk moment voor het Vaticaan. Afgelopen week was een conferentie met deelnemers uit de hele wereld over misbruik binnen de kerk. De paus noemde plegers van seksueel misbruik daar nog werktuigen van de duivel en pleitte voor maatregelen.