Duncan Laurence maakt vandaag zijn Songfestivallied bekend

Daarna wordt het stiller. Laurence studeerde aan de rockacademie in Tilburg. Daar kreeg hij les van onder anderen zangeres Nina June. "Al meteen in het eerste jaar vond ik Duncan echt een geboren zanger en ook een performer die het publiek naar zich toe weet te trekken", zegt zij over de Songfestivalganger.

June heeft de student onder meer begeleid met het schrijven van liedjes. "Dat hij een goede liedjesschrijver was, daar kwam ik later in de opleiding achter. Hij ging steeds meer met mensen samen schrijven en daar werden zijn liedjes hoorbaar beter van. Verder daagde hij zichzelf uit in het schrijven, wat dat betreft heeft hij heel snel sprongen gemaakt."

'Het raakt in alles'

In die tussentijd heeft Laurence ook altijd contact gehouden met Ilse de Lange. Zij wees de selectiecommissie op een lied van Laurence. De Lange weet als geen ander hoe het Songfestival in elkaar zit. In 2014 werd zij samen met Waylon als The Common Linnets tweede bij het Songfestival in Kopenhagen. "Wat Laurence schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek, het raakt in alles", aldus De Lange.

Hoe de Nederlandse Songfestival-inzending klinkt of heet, weten we dus nog niet. Nina June denkt dat het in de stijl van Chris Martin of Tom Odell zal zijn. "Toen Laurence op de rockacademie binnenkwam, luisterde hij vooral naar oude soul: James Brown, Otis Redding. Tegenwoordig is hij ook meer van de wat modernere songwriters."

Muzikaal is Laurence in ieder geval, want hij speelt piano en gitaar. Maar of hij daar straks op het podium in Tel Aviv iets mee gaat doen, dat is nog even afwachten.