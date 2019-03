Groningen en studentenverenigingen strijden tegen 'te sterke alcoholcultuur'

De gemeente Groningen en Groningse studentenverenigingen zijn een project gestart om het alcoholgebruik binnen de verenigingen te verminderen. Het gaat om de zeven grootste studentenclubs, waaronder Vindicat en Albertus.

Volgens burgemeester Peter den Oudsten heerst er binnen bepaalde verenigingen een "te sterke alcoholcultuur". "Bijvoorbeeld dat er zoveel gedronken wordt dat mensen in hun eigen braaksel in de sociƫteit liggen. Of mensen die waggelend de sociƫteit uit lopen", zegt hij tegen RTV Noord.

Cultuuromslag

In overleg met de studentenverenigingen wil de burgemeester strakke regels maken. Hij wil vooral optreden tegen buitensporig gedrag als gevolg van het drinken van een borrel en hoopt op een cultuuromslag.

Het gemeentebestuur verwacht in mei concrete afspraken te presenteren. Vooralsnog zijn er geen plannen om de verenigingen sluitingstijden op te leggen.

"We kunnen altijd nog iets met sluitingstijden doen, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil graag met ze op volwassen manier kijken hoe we de situatie stapje voor stapje kunnen verbeteren", zegt Den Oudsten.