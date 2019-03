Nederlanders denken aan klimaatverandering, maar doen er weinig tegen

Het was begin jaren 90 al de slogan in spotjes van Postbus 51: "een beter milieu begint bij jezelf". Toch houden weinig mensen zich daaraan. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat twee derde van de Nederlanders zich zorgen maakt om klimaatverandering, maar dat de meeste mensen zelf geen maatregelen nemen en afwachten tot de overheid of het bedrijfsleven iets doen.

Dat heeft volgens de onderzoekers vaak te maken met de kosten. Zo zullen maar weinig mensen uit zichzelf overstappen van gas naar een warmtepomp. Met name mensen met minder geld zeggen dat ze het zich niet kunnen veroorloven om duurzamer te leven.

Maar mensen die het wel kunnen betalen zijn vaak juist minder klimaatbewust bezig, blijkt uit het onderzoek. De groep met een hoog inkomen is verantwoordelijk voor een grotere CO2-uitstoot: die mensen wonen meestal groter en verbruiken daardoor meer gas en elektriciteit, ze rijden vaker een grotere auto, ze vliegen vaker en eten meer vlees.

Mannen minder duurzaam

Mannen zijn volgens de onderzoekers een stuk minder duurzaam bezig dan vrouwen. Mannen maken zich minder zorgen om het klimaat dan vrouwen, ze pakken vaker de auto en rijden vaker in zware auto's die meer brandstof verbruiken.

Meer dan de helft van de mannen (56 procent) vindt het belachelijk dat we in Nederland proberen voorop te lopen met het stoppen met aardgas. Vrouwen zijn vaker van plan minder vlees te eten dan mannen (31 procent tegenover 23 procent). Ook vinden meer vrouwen dat de maximumsnelheid omlaag moet.

Langdouchers

Jongeren zien de toekomst een stuk somberder in voor toekomstige generaties als ze denken aan het klimaat dan anderen. Maar jongeren kunnen zelf nog een hoop doen om hun CO2-afdruk te verkleinen. Zo vliegen zij vaker en verder dan ouderen, eten zij het meeste vlees en douchen zij het langst (gemiddeld 10 minuten per keer).

De langdouchers staan niet alleen zo lang onder de warme kraan omdat ze zich wassen, maar ze staan er ook te zingen, dagdromen, tandenpoetsen of hun gezicht, benen of lichaam te scheren.

Politiek

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de politieke voorkeur van de ruim 2500 mensen die meededen aan het onderzoek. VVD-kiezers stoten in verhouding het meeste CO2 uit, zeggen zij, GroenLinks- en Partij voor de Dieren-kiezers het minst.

Opvallend zijn D66-aanhangers, die over het algemeen de meest duurzame opvattingen hebben, maar op de meeste gebieden verantwoordelijk zijn voor een bovengemiddelde CO2-uitstoot. D66-stemmers vliegen het vaakst (gemiddeld 1,1 keer per jaar, tegenover 0,8 keer gemiddeld). Ze voelen zich daar wel schuldiger over dan aanhangers van andere partijen en kopen ook vaker CO2-compensatie voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door hun vluchten.

D66-kiezers rijden met VVD'ers en CDA'ers daarnaast veel meer auto dan gemiddeld.