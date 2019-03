Beter slapen? Leg die telefoon weg en pak een boek

Van Rijn ziet een verschuiving die heeft plaatsgevonden in telefoongebruik. Was het voor jongeren een paar jaar geleden nog acceptabel dat hun telefoon 's nachts beneden lag, nu ziet ze dat dat veel moeilijker voor elkaar te krijgen is. "Jongeren zeggen dat die telefoon hun hele leven is. Ik krijg soms opmerkingen zoals: 'als ik berichtjes vlak voor het slapen gaan niet lees, heb ik de volgende ochtend 300 appjes gemist. Je merkt dat het voor deze jongeren angstaanjagend is om iets te missen."

Ze probeert pubers te helpen door ze te vragen waar ze meer last van hebben: hun angst iets te missen, of het slaapgebrek. "Heel veel jongeren snappen ook wel dat het handig is als ze wel op tijd op school kunnen komen en daar minder moe zijn."

Voor pubers kan het overigens sowieso moeilijk zijn om in slaap te komen, vult Winni Hofman aan, omdat tijdens de puberteit hun biologische klok verandert. "Die verschuift naar later vergeleken met toen ze jonger waren, dus ze zijn eigenlijk niet in staat om op tijd te gaan slapen. Maar intussen moeten ze wel 's ochtends vroeg op school zijn. Daarom krijgen ze vaak doordeweeks een slaaptekort, dat ze in het weekend proberen in te halen door uit te slapen."