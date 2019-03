Voor het derde jaar op rij minder plofkraken

Met geweld een geldautomaat opblazen lijkt steeds minder populair bij criminelen. Het aantal plofkraken is vorig jaar met ruim een derde afgenomen van 65 naar 42, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Een keer werd geprobeerd om met gereedschap een geldautomaat open te maken en vijf keer werden voorbereidingshandelingen geregistreerd. Naast de plofkraken waren er ook twee ramkraken. Dat is één meer dan in 2017.

Spectaculaire daling

Kijkend naar de lange termijn is het aantal plofkraken spectaculair gedaald. In 2012 waren het er nog 127, drie keer zoveel als vorig jaar. Het aantal ramkraken is al jaren niet hoger dan vijf, met uitzondering van 2015, toen er maar liefst 30 keer een ramkraak werd gepleegd.

Ondanks de daling blijven de banken bezorgd over het geweld waarmee een plofkraak gepaard gaat. Daarom blijven ze maatregelen nemen om de plofkraken te voorkomen.

Een daarvan is het weghalen van geldautomaten in gebieden waar de veiligheid van omwonenden in het geding is. Dat leidt ertoe dat contant geld steeds minder voorhanden is, maar de NVB zegt dat banken "uiteraard" oog hebben voor het beschikbaar blijven van contant geld.