Vader ontvoerde Insiya (5) is ouderlijk gezag over dochter kwijt

De vader van het naar India ontvoerde meisje Insiya raakt het gezag over zijn dochtertje kwijt. Dat heeft de rechter bepaald in de civiele zaak die was aangespannen door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uit onderzoek van de Raad blijkt dat het 5-jarige meisje bij haar vader in India opgroeit in welstand, maar dat er zorgen zijn over haar "emotionele ontwikkeling".

De vader, Shehzad H., maakt contact tussen Insiya en haar moeder en andere familie van moederskant vrijwel onmogelijk en informeert de moeder niet over het welzijn en de ontwikkeling van Insiya.

De rechter gaat in die gedachtegang mee. Insiya wordt in haar ontwikkeling bedreigd en die situatie duurt al veel te lang, is het oordeel. Daarom krijgt de moeder als enige het gezag over haar dochter.

Ontvoering

Insiya werd in september 2016 op gewelddadige wijze uit het huis van haar oma in Amsterdam meegenomen en naar India gebracht. De kidnapping bleek een grondig voorbereide operatie die door de betrokkenen "Operatie Barney" werd genoemd.

Er werden vergaderzaaltjes, hotelkamers en auto's gehuurd. Er was een chatgroep, een observatie- en een "pick-upteam".

Tegen vader H. en zeven medeverdachten loopt een strafzaak wegens ontvoering. In oktober betuigde een van de hoofdverdachten achter de ontvoering in de rechtszaal nog spijt te hebben van zijn daad.

Intussen lijken de pogingen om Insiya via juridische weg terug te halen naar Nederland nog niet veel uit te halen. Een rechtbank in India had eerder besloten dat Insiya terug moet naar haar moeder, maar de vader van het kind heeft dat besluit aangevochten waardoor het meisje daar nog steeds is. Wat het nieuwste vonnis van de rechtbank Noord-Holland voor impact heeft in India is onduidelijk.

Premier Rutte heeft het onderwerp eerder aangekaart bij zijn Indiase ambtgenoot Modi.