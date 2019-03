Geëmotioneerde R. Kelly herhaalt in tv-interview: 'Ik ben onschuldig'

Op de beelden is te zien dat King de zanger confronteert: "Vrouwen zijn naar voren gestapt en hebben gezegd: R. Kelly heeft seks met me gehad toen ik minderjarig was. R. Kelly heeft me emotioneel en fysiek mishandeld. Hij heeft me meegenomen in een donkere kamer waar onbeschrijfelijke dingen gebeurden." Daarop zegt de zanger: "Niet waar! Of het nu oude, nieuwe of toekomstige geruchten zijn, ze zijn niet waar!"

In het tweede fragment vraagt King of R. Kelly ooit iemand tegen haar wil heeft vastgehouden. "Dat heb ik niet nodig. Waarom zou ik dat doen?", reageert hij. "Hoe dom zou het zijn om dat te doen?" Vervolgens richt hij zich tot de camera en zegt hij nogmaals "Dat is dom. Gebruik je gezond verstand. Hoe dom zou ik met mijn verleden moeten zijn om als een monster mensen vast te ketenen in mijn kelder? Stop ermee!" Daarna breekt hij in tranen uit en zegt hij: "Stop ermee. Ik heb dit niet gedaan. Dit is niet wie ik ben. Ik vecht voor mijn fucking leven."

Borgtocht

De 52-jarige zanger is sinds 22 februari op borgtocht vrij, nadat hij in Chicago was gearresteerd. Op 22 maart moet hij zich weer melden bij de rechter. R. Kelly wordt al langer achtervolgd door misbruikverhalen. In 2008 werd hij vrijgesproken van het bezit van kinderporno.