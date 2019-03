Prodigy niet naar Lowlands na overlijden zanger

The Prodigy heeft na het overlijden van frontman Keith Flint alle geplande optredens afgezegd. Daaronder valt ook de show op Lowlands in augustus. De Britse groep, bekend van nummers als Firestarter en Smack my bitch up, zou daar een van de hoofdacts zijn.

Flint was de zanger van The Prodigy. Hij pleegde afgelopen weekend zelfmoord; maandag werd zijn lichaam gevonden. Flint was 49.

Behalve het optreden op Lowlands stonden er een tour door de Verenigde Staten en shows in Londen, Moskou, en Kiev op het programma. Ook zou de groep een aantal andere festivals aandoen.