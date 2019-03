The Prodigy-zanger Keith Flint overleden

Flint was oorspronkelijk actief als danser, maar bij het nummer Firestarter werd hij zanger. Flint was een opvallende verschijning door onder meer zijn fluorescerende haar.

Optredens

The Prodigy was afgelopen december nog in Nederland, voor een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook zou de formatie dit jaar optreden op Lowlands.

Al kort na het overlijden van de zanger reageerden muziekliefhebbers geschokt. "De tering, wat een kutnieuws", twittert Michiel Veenstra van radiozender Kink FM. "Wat een dramaandag zeg", reageert Giel Beelen. "Had zo'n zin in wederom Lowlands met die gasten."