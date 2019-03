Algerijnse protesten tegen president Bouteflika houden aan

In Algerije zijn weer duizenden betogers de straat op gegaan. Ooggetuigen en journalisten melden protesten in verschillende steden, onder meer in het centrum van de hoofdstad Algiers, waar een grote politiemacht werd ingezet. De demonstranten eisen het aftreden van president Bouteflika, die zich zondag kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen op 18 april.

Werkloosheid

Vooral jongeren protesteren tegen de 82-jarige president, die voor de vijfde keer verkiesbaar is. Sinds hij in 2013 een beroerte heeft gehad zit hij in een rolstoel en verschijnt hij nog maar zelden in het openbaar. Zijn tegenstanders zeggen dat hij niet meer in staat is het land te leiden en beschuldigen zijn bewind van nepotisme en corruptie. Volgens het Internationaal Monetair Fonds was in 2018 12,3 procent van de beroepsbevolking werkloos; onder de jongeren zou de werkloosheid boven de 25 procent liggen.

Machtige clan

De macht in Algerije ligt bij een kleine elite die wordt gedomineerd door militairen en die aan de macht is sinds de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1954 -1962).

Het leger heeft gewaarschuwd dat het niet zal toestaan dat het land terugvalt in het Tijdperk van Pijn. Daarmee worden de jaren negentig bedoeld. Toen kwamen meer dan 150.000 mensen om in een burgeroorlog tussen de regering en radicale islamisten.

De protesten begonnen eind februari. Bij eerdere protesten zette de politie helikopters in die boven de menigte circuleerden en werden traangasgranaten op de demonstranten afgevuurd. De demonstraties van vandaag verlopen voor zover bekend tot nu toe tamelijk vreedzaam.