Is het regeren voorbij voor de 'spookpresident' van Algerije?

Het merendeel van de demonstranten in Algerije is jong. Dat is al snel het geval in het land, weet Pas. "Van de ongeveer 20 miljoen inwoners is de helft jonger dan 25. Op sociale media zie je veel betrokkenheid bij de demonstraties."

Demonstreren is zeldzaam in Algerije. Tijdens de Arabische Lente 9 jaar geleden was het land ook een van de weinige landen waar de regering er betrekkelijk ongeschonden vanaf kwam. De Algerijnse Burgeroorlog (1991-2002) lag toen nog vers in het geheugen. "De angst voor de burgeroorlog is lang als chanteermiddel ingezet. Kom niet in opstand, want dan krijgen we dat soort toestanden weer. Die angst is er bij een nieuwe generatie niet meer."

Kiezen?

Is er een alternatief voor Bouteflika, die zich toch verkiesbaar heeft gesteld? Eigenlijk niet, weet Pas. "Er is een oppositie maar die is erg versplinterd. Het parlement heeft zestig partijen waarvan twee partijen de macht delen. Er is geen man of vrouw die hét gezicht is van de oppositie."