Nieuwe grote studie onderschrijft: vaccinaties veroorzaken écht geen autisme

Met een nieuwe grootschalige studie is nog eens bevestigd dat BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rode hond) bij kinderen geen autisme veroorzaakt.

Wetenschappers in Denemarken onderzochten meer dan 650.000 kinderen die tussen 1999 en 2010 in het land geboren werden en volgden hen tot 2013. De onderzoekers documenteerden in die jaren diagnoses rond autismespectrumstoornissen en risicofactoren die daar bij horen.

Zo werden de leeftijd van de ouders, diagnoses van broers of zussen, vroeggeboorte en een laag gewicht bij de geboorte bijgehouden. Bij 6517 kinderen werd een diagnose binnen het autismespectrum vastgesteld, blijkt uit het onderzoek dat maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Internal Medicinegepubliceerdwerd.

Na vergelijking tussen kinderen die wel en niet gevaccineerd werden bleek dat er geen hoger risico op autisme is bij kinderen die op jonge leeftijd een injectie tegen de mazelen, bof en rode hond krijgen. "Het onderzoek onderstreept dat deze vaccinatie het risico op autisme niet verhoogt", schrijven de onderzoekers. "Dit onderzoek onderbouwt eerdere studies met een aanzienlijke statistische kracht."

Vervolg uit 2002

De Denen achter deze studie publiceerden in 2002 al een vergelijkbaar onderzoek. Toen keken ze naar 537.000 kinderen die tussen 1991 en 1998 geboren waren. Toen werd er dezelfde conclusie getrokken als bij dit onderzoek, maar kwam er na publicatie kritiek. Volgens mensen die tegen vaccinaties waren, werd er toen niet naar kinderen gekeken die "gevoelig" waren voor het krijgen van autisme na een vaccinatie.

Onderzoeker Anders Hviid zag de kritiek als een kans om het onderzoek nog eens uit te voeren, maar dan met nieuwe kinderen. "We hebben ook gekeken naar hoe we kritiek op de oorspronkelijke studie konden aanpakken." Met de nieuwe studie konden ook die hypotheses van mensen die anti-vaccinatie zijn worden weerlegd.

Slecht onderzoek van geroyeerde wetenschapper

Ondanks het omvangrijke wetenschappelijke bewijs dat het tegendeel bewijst zijn er wereldwijd mensen die beweren dat er een link is tussen vaccinatie en autisme. Het zaadje hiervoor werd in 1998 geplant door de Britse arts Andrew Wakefield. Later werd zijn onderzoek teruggetrokken, onder meer omdat Wakefield de data had vervalst. De arts werd vervolgens geroyeerd, hij mocht zijn beroep niet meer uitoefenen.

Toch zijn er de laatste jaren wereldwijd steeds meer mensen die hun kinderen niet laten vaccineren omdat ze bang zijn voor autisme. De gevolgen daarvan zijn zo groot dat Unicef afgelopen vrijdag waarschuwde dat er wereldwijd een "alarmerende" toename is van het aantal kinderen met mazelen.