Clinton maakt einde aan speculaties: 'Ik wil geen president meer worden'

Hillary Clinton stelt zich niet opnieuw kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Dat zei ze tegen de nieuwszender News 12 Westchester in New York.

Clinton maakt met haar uitspraken een einde aan speculaties dat ze toch weer een poging wil wagen. In 2016 was ze de kandidaat voor de Democraten, maar ze verloor van de huidige president Trump.

"Ik doe niet mee, maar ik blijf werken en spreken en opkomen voor waar ik in geloof. Wat er nu in ons land gebeurt, verontrust mij diep", zei Clinton. "Ik denk erover na hoe we weer naar elkaar kunnen gaan luisteren. We zijn recht tegenover elkaar komen te staan."

Lange lijst met problemen

Clinton vertelt in het interview dat ze met mensen heeft gesproken die zich wel kandidaat willen stellen voor de verkiezingen van 2020. "Ik heb tegen hen gezegd dat ze niets voor vanzelfsprekend moeten aannemen. Ook al hebben we een lange lijst met problemen en gebroken beloften door de regering Trump."

Bernie Sanders, in 2016 tegenstander van Clinton bij de Democratische voorverkiezingen, heeft zich wel weer verkiesbaar gesteld. Hij begon een paar dagen geleden aan zijn campagne. Hij wil vooral jongeren aanspreken door het minimumloon te verhogen en scholen en universiteiten gratis te maken.