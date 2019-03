Een op de zes schoolbesturen pot te veel geld op

Volgens de PO-Raad zijn sommige schoolbesturen, schoolleiders en medezeggenschapsraden nu te voorzichtig met het uitgeven van geld. Ook wijst de raad op de complexe manier waarop het geld binnenkomt bij scholen. Dat vraagt om financiële deskundigheid, "die soms tekortschiet".

Zo is de financiering vanuit het ministerie soms onvoorspelbaar, merkt ook Leo Breukel van stichting Aves uit Emmeloord. Een schoolbestuur dat volgens de PO-Raad relatief veel geld in kas heeft. "Soms stort het ministerie in december extra geld, dat staat dan in januari op de balans. Dat geld gaan we niet zomaar over de balk smijten", vertelt Breukel.

'Goed in controle'

In totaal heeft stichting Aves zo'n 5 miljoen euro in kas. Toch vindt Breukel dat niet direct gezegd kan worden dat Aves te veel geld heeft. Daarbij wijst hij op de bedrijfsvoering van de school: "Een groot deel van dat geld is bijvoorbeeld gereserveerd voor schade aan het schoolgebouw, of afschrijvingen."

Maar met het overige 'spaargeld' wil Breukel wel wat meer gaan doen. "Binnenkort gaan we bijvoorbeeld tien nieuwe onderwijsassistenten aannemen en we investeren in ict en scholing voor onze docenten. We hebben nergens een rem op."

Kritiek vanuit de Tweede Kamer

Eerder was er vanuit de Tweede Kamer ook al veel kritiek op onderwijsbesturen. Sommige Kamerleden vinden dat besturen te veel geld uitgeven aan kantoren, organisatie- en personeelskosten.

Daardoor is er minder geld voor de scholen zelf, zoals geld voor hogere salarissen, meer personeel of kleinere klassen. Eind oktober riepen de ministers scholen op om transparanter te zijn over hun financiën.

De PO-Raad wil nu ook dat er een benchmark overhead komt, simpel gezegd een gemiddelde voor het aantal managementfuncties per bestuur waaraan scholen zich kunnen meten.