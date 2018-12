Scholen laten miljarden voor onderwijs op de plank liggen

Onderwijsinstellingen zitten er over het algemeen warmpjes bij. Misschien wel iets te warm, vinden de ministers Van Engelshoven en Slob. Ze vragen zich af of het geld dat de scholen in reserve houden nog wel in verhouding staat tot de risico's die ze lopen. "Sparen mag geen doel op zich worden", schrijven ze aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden reageren daarmee op een rapport van de Onderwijsinspectie. Die bracht in kaart wat de financiƫle positie is van scholen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. De reserves (het eigen vermogen en het geld dat niet uitgegeven wordt) nemen alleen maar toe.

"Dat baart ons zorgen", schrijven Van Engelshoven en Slob. "Het gaat tenslotte om geld dat bedoeld is voor het geven van onderwijs." Ze vinden het begrijpelijk dat scholen geld achter de hand houden om tegenvallers op te vangen. Ook zit een groot deel van het eigen vermogen vast in gebouwen. Toch blijft er te veel geld op de plank liggen. "Het is niet de bedoeling dat dit ten koste gaat van het primaire proces."