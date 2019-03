Tweede patiënt ooit genezen van hiv

Twaalf jaar na de eerste is er weer een man genezen van hiv. Een patiënt uit Londen is vrij van het virus dankzij een stamcelbehandeling, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De identiteit van de patiënt is niet bekendgemaakt. In 2003 kreeg hij te horen dat hij geïnfecteerd was met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Jaren later kreeg hij kanker en in 2016 kreeg hij daartegen een stamceltransplantatie.

Om twee vliegen in een klap te slaan, transplanteerden artsen stamcellen van een donor met een zeldzame natuurlijke weerstand tegen het hiv-virus. Door de stamcellen veranderde het immuunsysteem van de patiënt: net als de donor werd hij resistent.

Timothy Ray Brown

Na de transplantatie stopte de patiënt met zijn hiv-remmers. Normaal steekt het virus dan na enkele weken weer de kop op, maar bij deze man gebeurde dat niet. Na 18 maanden was er nog altijd geen spoor van het virus gevonden in zijn bloed. Van kanker was hij overigens ook genezen.

De eerste man die werd genezen, was Timothy Ray Brown. Hij kreeg in 2007 een stamceltransplantatie van een hiv-resistente donor. Nadien is geprobeerd ook anderen te genezen op deze manier, maar zonder succes.

Stamceltransplantatie is een zeer ingrijpende behandeling, waaraan patiënten kunnen overlijden. Over het algemeen slikken hiv-patiënten dagelijks virusremmers die hiv onderdrukken.