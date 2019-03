CBS: zzp’er loopt grootste risico onder armoedegrens te belanden

Steeds meer zzp'ers lopen het risico onder de armoedegrens te belanden, terwijl het aantal werkenden dat onder de grens terechtkomt de afgelopen jaren juist is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS loopt iemand het risico op armoede als hij of zij als alleenstaande netto minder verdient dan 1040 euro, of 1960 euro voor een stel met kinderen.

In 2013 waren er nog bijna 250.000 werkenden met zo'n laag inkomen. In vier jaar tijd liep dat terug tot 188.000. Vanaf 2013 liep ook het aandeel zzp'ers dat in armoede dreigt te vervallen terug, maar in 2017 groeide het juist weer. 2017 is het laatste jaar waar het CBS cijfers over heeft.