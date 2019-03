Rijkswaterstaat test bij Waalbrug weghalen verf met chroom-6

Rijkswaterstaat test deze maand op een klein gedeelte van de Waalbrug in Nijmegen wat de beste manier is om verf met chroom-6 te verwijderen. Hoe dat testen gaat, is nog niet bekend.

De brug moet worden gerenoveerd. Vandaag zijn - na zeven maanden uitstel vanwege chroom-6 - de eerste maatregelen daarvoor genomen: de busbaan is opgeheven.

Het brugdek wordt vervangen, de constructie verstevigd en de brug krijgt (later) een verfje. De bogen kunnen pas worden geschilderd als bekend is wat een veilige manier is om de oude laag te verwijderen.

Midden vorig jaar constateerde Rijkswaterstaat dat er chroom-6 (dat wordt gebruikt tegen roestvorming) in de verf van de bogen zit. De stof is schadelijk voor de gezondheid en kan onder andere leiden tot kanker.

Schuren in de tent

De chemische verbinding komt vrij bij het schuren of slijpen van een oppervlak dat met chroom-6-houdende verf is behandeld. Daarom is de renovatie uitgesteld. Er waren extra maatregelen nodig om de veiligheid van medewerkers, weggebruikers, omwonenden en het milieu te garanderen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een werktent, zodat omgeving en weggebruikers niet aan chroom-6 worden blootgesteld. Medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanwege chroom-6 waren ook meer dan 100 andere vergunningen, ontheffingen en werk- en veiligheidsplannen nodig.

Rijkswaterstaat heeft een lijst van 25 objecten waarvan bekend is dat ze bewerkt zijn met chroom-6-houdende verf.

De Tilburgse raad besloot onlangs mensen die bij een reïntegratieproject in aanraking kwamen met de stof, 7000 euro schadevergoeding uit te keren.