Iran zet Nederlanders uit, Blok haalt ambassadeur terug

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur uit Iran teruggeroepen voor overleg. Dat doet hij nu het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken twee Nederlandse medewerkers werkzaam op de ambassade in Teheran tot persona non grata heeft verklaard. Minister Blok schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

De Iraanse ambassadeur in Nederland is onmiddellijk ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daar kreeg hij te horen dat het uitzetten van twee Nederlandse medewerkers onacceptabel is.

Weer naar huis

De twee medewerkers zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland. "Voor henzelf, hun gezin en het team dat ze achterlaten is zo'n plotseling vertrek ingrijpend. Ze worden goed opgevangen", staat in de verklaring van Blok.

De Iraanse maatregel is een reactie op de eerdere uitzetting van twee Iraanse diplomaten door Nederland vorig jaar zomer.

De AIVD had sterke aanwijzingen dat Iran achter de liquidaties zat van twee Nederlanders van Iraanse afkomst. Ze werden in Almere en Den Haag om het leven gebracht.