Brood, fruit en rijst in de vuilnisbak: verspilling is hardnekkig probleem

Probleem in Nederland is eigenlijk dat ons dagelijkse eten veel te goedkoop is, zegt Els van Diermen, sectorspecialist Food van de Rabobank in het. "Doordat het zo goedkoop is, hebben mensen er blijkbaar weinig moeite mee. Maar vergis je niet: een gezin gooit per maand voor 50 euro weg. Per jaar heb je het dan toch over 600 euro. Dat is toch ongelooflijk veel geld?"

Ze geeft een aantal tips waarmee mensen thuis verspilling kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld: ga met een boodschappenlijstje de supermarkt in, zodat je minder lukraak eten koopt. En wat koken betreft: probeer op maat te koken. "Dus als je rijst moet koken voor vier personen, doe dan niet zomaar wat, maar meet het in een maatbeker", aldus Van Diermen. "We gooien ontzettend veel rijst en pasta weg dat te veel gekookt is."

Zet verder de koelkast op 4 graden en niet bijvoorbeeld op 6 of 7 graden. "Daardoor blijft voedsel langer goed. Mocht je na het avondmaal eten overhebben, vries het dan in en stel wekelijks een restjesdag in. Die restjes hoef je alleen maar op te warmen, het is makkelijk en het scheelt geld."

Ontbijtbuffet The Grand

Overigens zijn er de afgelopen jaren in het land veel initiatieven gekomen om voedselverspilling tegen te gaan. Zo bestaat sinds januari 2018 de app Too good to go. Hotels, supermarkten, bakkers en delicatessenwinkels kunnen dagelijks op die app aangeven hoeveel eten ze denken over te houden en consumenten uit de buurt kunnen dan aangeven dat ze - tegen een kleine vergoeding - een pakketje met overgebleven voedsel komen ophalen.

Vijfsterrenhotel The Grand in Amsterdam doet ook mee. "'s Morgens houden we natuurlijk kaas, broodjes, vleeswaren en andere producten over van ons ontbijtbuffet. Vroeger gooiden we dat allemaal weg. Met pijn in het hart kan ik u zeggen", aldus een medewerkster. "Dus die app vinden we echt een uitkomst."

Lydia Croll van Too good to go zegt dat inmiddels 1100 ondernemers zich hebben aangesloten. "En we zitten nu op meer dan 350.000 app-gebruikers." Het idee is overgewaaid vanuit Denemarken. Inmiddels is de app in negen landen van start gegaan. "Wij dromen van een wereld zonder verspilling. En we weten dat dat gaat lukken. Ogenschijnlijk kleine acties kunnen grote impact hebben."