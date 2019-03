Aantal AED's flink gestegen, ook meer burgerhulpverleners

Het aantal aangemelde AED's in Nederland blijft stijgen. Inmiddels zijn er bijna 18.000 geregistreerd, zo'n 45 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Hartstichting, waarover het AD schrijft.

Zo'n 70 procent van de Automatische Externe Defibrillators is 24 uur per dag beschikbaar. Daarnaast is het aantal burgerhulpverleners in vijf maanden tijd gestegen van 170.000 naar 225.000.

Burgerhulpverleners krijgen via een speciaal systeem een seintje als iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt. Zij brengen dan zo snel mogelijk een AED naar het slachtoffer, of beginnen zelf met reanimeren. Gemiddeld zijn ze 2,5 minuut eerder bij een slachtoffer dan de hulpdiensten.

De Hartstichting is blij met de toename van zowel AED's als burgerhulpverleners. "Jaarlijks krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand. Met genoeg burgerhulpverleners en AED's verspreid over het land kunnen we ervoor zorgen dat er binnen zes minuten hulp wordt geboden", zegt directeur Floris Italianer in de krant. "Zo worden levens gered."

Woonwijken

Niet alle AED's zijn permanent beschikbaar. Soms hangen ze bij bedrijven of instellingen die aan het eind van de dag de deuren sluiten. Tegelijkertijd groeit het aantal reanimatieapparaten in woonwijken door acties van de Hartstichting waarbij een AED bijvoorbeeld door een buurt met korting kan worden aangeschaft.

De verspreiding van de AED's over het land is niet helemaal naar wens van de Hartstichting. Waar Noord-Brabant, Gelderland en Limburg het heel goed doen, is het aantal AED's in Zeeland, Groningen en Flevoland nog niet voldoende.

Ook de vier grote steden lopen achter volgens de stichting. In Rotterdam en Den Haag worden daarom actief burgerhulpverleners geworven. Amsterdam is pas recent aangesloten op dit alarmeringssysteem. Italianer verwacht dan ook het aantal AED's en burgerhulpverleners in de hoofdstad gaat stijgen.