Derde van Nederlanders weet niet waar defibrillator te vinden is

Een derde van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. En als ze het wel weten, is het de vraag of de defibrillator niet achter een gesloten kantoor- of winkeldeur hangt.

In Zuid-Holland is slechts de helft van de AED's 24 uur per dag beschikbaar. In Drenthe en Noord-Brabant is dat een kleine 80 procent, blijkt uit een peiling van de Hartstichting.

De organisatie roept op om bestaande AED's te registreren of er met buurtgenoten een te kopen. Voor optimale hulp zijn volgens de stichting 30.000 defibrillatoren nodig die permanent beschikbaar en toegankelijk zijn. Nu zijn er zo'n 15.000 geregistreerd. Via deze site is te zien hoeveel AED's er per postcodegebied zijn geregistreerd.

'Snel voor elkaar'

"Je wil eigenlijk dat zo'n ding ergens aan de buitenkant van een huis hangt", zegt Hartstichting-directeur Floris Italianer in het NOS Radio 1 Journaal. Met een beschermingskast erbij kost het 1000 tot 1600 euro. "Dat is goed op te brengen, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Als een buurt het echt wil, is het vrij snel voor elkaar."

De Hartstichting verwacht dat met dat hogere aantal defibrillatoren, en met de 170.000 burgerhulpverleners die er al zijn, jaarlijks 2500 levens gered kunnen worden.

'Hartveilige zone'

Reanimatie binnen zes minuten vergroot de kans op overleving. De Hartstichting streeft ernaar om van heel Nederland een zogenoemde hartveilige zone te maken, zodat slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen 6 minuten de juiste hulp krijgen. "Het is belangrijk om je te realiseren dat als je zo'n ding in de buurt hebt, je in korte tijd levens kan redden", zegt Italianer. "Iedere minuut telt."

De overlevingskans is gestegen van 9 procent in de jaren negentig tot een kleine 25 procent.