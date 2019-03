Huurmoordenaar in Praag opgepakt wegens liquidatie Amsterdam-Zuid

De verdachte van een liquidatie in een Italiaans restaurant in de Beethovenstraat in Amsterdam is in de Tsjechische hoofdstad Praag gearresteerd. Dat meldt de Nederlandse politie. Het gaat om de 38-jarige Caba D. Hij staat bekend als een koelbloedige huurmoordenaar die zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit bezit en meerdere moorden heeft gepleegd.

De politie bracht eerder zijn naam en foto naar buiten in tv-programma Opsporing Verzocht omdat hij ook wordt verdacht van een moord in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en in de Servische hoofdstad Belgrado. Ook was er een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot zijn aanhouding.

Liquidatie Beethovenstraat

De als toerist verklede D. liep vorig jaar zomer het restaurant in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid binnen en schoot zijn slachtoffer door het hoofd. Het 62-jarige slachtoffer, een bekende van de politie, overleefde de aanslag niet.

Op beelden van beveiligingscamera's is het gezicht van D. duidelijk zichtbaar. Hij was toen nog maar kort op vrije voeten. Eerder zat hij een celstraf uit voor een moord in Servië in 2004. Bij de moorden in Boedapest en Belgrado ging hij net zo koelbloedig te werk als in Amsterdam, zegt de politie. Ook in deze steden deed hij geen enkele moeite om buiten het oog van de camera te blijven.

Het is nog niet duidelijk waar D. vervolgd zal worden. In eerste instantie gaat het Tsjechische Openbaar Ministerie het Europees aanhoudingsbevel toetsen. Volgens politie en justitie komt er nog overleg tussen de betrokken landen over de uiteindelijke uitlevering van D.